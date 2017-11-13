Матч Россия — Испания продлит работу общественного транспорта в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 ноября. В грядущий вторник в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» состоится товарищеская встреча сборных России и Испании. Для того чтобы обеспечить транспортную доступность до и по окончании встречи была продлена работа метро, а также скорректированы графики движения некоторых автобусов и трамваев.

По имеющимся данным, за два часа до игры от станций метрополитена «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» начнут ходить автобусы-шаттлы, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Кроме того, жители и гости города смогут воспользоваться трамваями 19,48 и 48а, которые идут до Яхтенной улицы.

По окончании матча болельщики смогут воспользоваться станциями метро «Крестовский остров», «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская» и «Черная речка» — их работа продлена до 01.30.

Напомним, матч между Россией и Испанией пройдет 14 ноября. Начало встречи в 21.45.