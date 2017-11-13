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Ревнивец с пистолетом похитил и избил молодую петербурженку
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    Ревнивец с пистолетом похитил и избил молодую петербурженку

    11:42  13 Ноября 2017
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    Ревнивец с пистолетом похитил и избил молодую петербурженку

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Петербургские правоохранители расследуют похищение 22-летней студентки. По предварительным данным, злоумышленник, вооруженный газовым пистолетом, явился в здание Аграрного университета.

    Инцидент произошел в минувшую субботу, 11 ноября. Так, ревнивец вывел девушку из учебного заведения, а далее избил ее и на протяжении нескольких часов возил по городу. Кроме того, похититель обратился за помощью к своему знакомому.

    Ряд СМИ сообщают, что злоумышленниками оказались 26-летние уроженцы Чечни. Они были задержаны полицией. Пострадавшую с ушибами шеи, плеч, правого запястья и бедер доставили в травмпункт.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».

    Как сообщало агентство URA.RU, ранее в Екатеринбурге был вынесен приговор таксисту, который убил отверткой своего пассажира из-за отказа последнего оплатить проезд.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург #похищение
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