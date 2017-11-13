Стали известны подробности исчезновения переводчицы из Петербурга в Египте

Санкт-Петербург, 13 ноября. Брат бесследно пропавшей в Египте россиянки не исключает, что девушка могла быть убита своим сожителем. Об этом сообщил его адвокат.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, с 1995 по 2015 год она работала в ОАЭ переводчиком. В Египте девушка познакомилась со своим будущим сожителем, проживающем в Каире. Вплоть до июня 2017 года они находились в фактических семейных отношениях. Однако брак так и не был зарегистрирован.

Из поездки в Египет она должна была вернуться 21 октября 2017 года. Однако 12 октября на телефон брата с номера девушки пришло сообщение о том, что сестра не вернется домой. Кроме того, поступило смс с текстом: «Она мертва. Правосудие».

Мужчина считает, что его сестра могла быть убита.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски.