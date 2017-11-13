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Вооруженный петербуржец похитил подростков и угрожал их убить в своей квартире
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    Вооруженный петербуржец похитил подростков и угрожал их убить в своей квартире

    11:21  13 Ноября 2017
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    Вооруженный петербуржец похитил подростков и угрожал их убить в своей квартире

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Нетрезвый петербуржец похитил троих подростков и насильно удерживал в своей квартире, угрожая убийством. 

    Как стало известно ФАН, инцидент произошел 11 ноября вечером на Загребском бульваре. Трое мальчиков, двоим из которых 14 лет и еще одному 15 лет, находились во дворе дома № 9. К ним подошел мужчина и попросил их помочь ему, после чего завел подростков в свою квартиру, где 

    Под угрозой предмета похожего на пистолет, угрожал убийством и удерживал. При этом у одного из мальчиков злоумышленник отобрал мобильный телефон. 

    «12 ноября около 01.40 мск он добровольно открыл дверь полицейским и был задержан», - уточнил источник. Дети были переданы родителям, а нетрезвого мужчину доставили в отдел полиции. Пистолет направили на исследование.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #похищение #заложники #подростки
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