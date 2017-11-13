«Зенитовцы» довезли сборную Испании до гостиницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 ноября. В минувшее воскресенье сборная Испании по футболу прибыла в Россию, чтобы сыграть товарищеский матч с командой страны-хозяйки мундиаля-2018.

В микроблоге социальной сети Twitter испанского клуба размещена фотография, как футболисты спускаются с трапа лайнера в аэропорту «Пулково», где их ждал автобус футбольного клуба «Зенит».

???????? ¡Hola! ¡Acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo! Este martes, Rusia ???????? - España ????????#SEFlive pic.twitter.com/bLhXJCFWVF — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 12, 2017

На нем испанцы уехали в отель, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Напомним, матч между Россией и Испанией пройдет во вторник, 14 ноября, на стадионе «Санкт-Петербург». В минувшую субботу сборная России уступила аргентинцам в рамках товарищеского матча — 0:1.