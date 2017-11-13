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«Зенитовцы» довезли сборную Испании до гостиницы в Петербурге
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    «Зенитовцы» довезли сборную Испании до гостиницы в Петербурге

    10:31  13 Ноября 2017
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    «Зенитовцы» довезли сборную Испании до гостиницы в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 ноября. В минувшее воскресенье сборная Испании по футболу прибыла в Россию, чтобы сыграть товарищеский матч с командой страны-хозяйки мундиаля-2018. 

    В микроблоге социальной сети Twitter испанского клуба размещена фотография, как футболисты спускаются с трапа лайнера в аэропорту «Пулково», где их ждал автобус футбольного клуба «Зенит».

    На нем испанцы уехали в отель, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Напомним, матч между Россией и Испанией пройдет во вторник, 14 ноября, на стадионе «Санкт-Петербург». В минувшую субботу сборная России уступила аргентинцам в рамках товарищеского матча — 0:1. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #россия #петербург #зенит #испания
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