Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 ноября. Водитель иномарки Toyota погиб при столкновении с грузовиком в Петербурге, сообщили сотрудники УГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

Трагедия произошла в Кировском районе города. Грузовик Scania остановился на запрещающий сигнал светофора. В это время Toyota, чей водитель не заметил красный свет, на большой скорости протаранил фуру.

«На пересечении проспекта Маршала Жукова и дороги на Туруханный острова «Тойта» под управлением 35-летнего мужчины на большой скорости въехал в остановившийся на светофоре грузовик», — цитирует источники в правоохранительных органа «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Водитель иномарки погиб на месте. Проводится проверка.