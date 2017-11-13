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Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Петербурге
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    Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Петербурге

    10:39  13 Ноября 2017
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    Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Водитель иномарки Toyota погиб при столкновении с грузовиком в Петербурге, сообщили сотрудники УГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

    Трагедия произошла в Кировском районе города. Грузовик Scania остановился на запрещающий сигнал светофора. В это время Toyota, чей водитель не заметил красный свет, на большой скорости протаранил фуру.

    «На пересечении проспекта Маршала Жукова и дороги на Туруханный острова «Тойта» под управлением 35-летнего мужчины на большой скорости въехал в остановившийся на светофоре грузовик», — цитирует источники в правоохранительных органа «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Водитель иномарки погиб на месте. Проводится проверка.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #дтп #петербург #авария #иномарка #грузовик
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