Труп мужчины в трусах и одном носке обнаружен в Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 ноября. Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружен труп мужчины в трусах и одном носке, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

В полицию обратилась жительница Петербурга. Она рассказала, что обнаружила в Ленинградской области труп мужчины. Находка была сделана во Всеволожском районе.

Женщина отметила, что мужчина был практически голый: на нем были лишь черные трусы и один черный носок на левой ноге. В правоохранительных органах добавили, что погибшему было около 45 лет.

Ранее в полиции Оренбурга сообщили о том, что проводится проверка по поводу опубликованных в соцсетях сообщениях о нападении неизвестного с ножом на пассажирку автобуса.