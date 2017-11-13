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Труп мужчины в трусах и одном носке обнаружен в Ленобласти
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    Труп мужчины в трусах и одном носке обнаружен в Ленобласти

    9:55  13 Ноября 2017  /обновлено: 10:22  13 Ноября 2017
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    Труп мужчины в трусах и одном носке обнаружен в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружен труп мужчины в трусах и одном носке, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

    В полицию обратилась жительница Петербурга. Она рассказала, что обнаружила в Ленинградской области труп мужчины. Находка была сделана во Всеволожском районе.

    Женщина отметила, что мужчина был практически голый: на нем были лишь черные трусы и один черный носок на левой ноге. В правоохранительных органах добавили, что погибшему было около 45 лет.

    Ранее в полиции Оренбурга сообщили о том, что проводится проверка по поводу опубликованных в соцсетях сообщениях о нападении неизвестного с ножом на пассажирку автобуса.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ленобласть #труп #трусы #всеволожский район #носок
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