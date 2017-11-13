Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Для снесенных на заводах Порошенко Лениных и Марксов создадут музей в Киеве
Происшествия
Полиция задержала пьяного петербуржца, подозреваемого в сожжении пенсионерки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полиция задержала пьяного петербуржца, подозреваемого в сожжении пенсионерки

    9:48  13 Ноября 2017
    399

    Полиция задержала пьяного петербуржца, подозреваемого в сожжении пенсионерки

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Сотрудники полиции по горячим следам задержали жителя Петербурга, которого подозревают в жестоком убийстве пенсионерки. Обгоревшее тело женщины было обнаружено в одной из квартир на 8-й линии Васильевского острова.

    Тело погибшей женщины 1963 года рождения было обнаружено около 21.30 в воскресенье после тушения пожара в одной из комнат коммунальной квартиры. Как стало известно Федеральному агентству новостей, полиция вскоре задержала 55-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Задержанный находился в таком сильном алкогольном опьянении, что его не удалось допросить — его забрали в отделение полиции, где решили подождать, пока он протрезвеет.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        624
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        1526
        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        7:16   13 Ноября 2017
        473
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        1106