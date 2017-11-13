Полиция задержала пьяного петербуржца, подозреваемого в сожжении пенсионерки

Санкт-Петербург, 13 ноября. Сотрудники полиции по горячим следам задержали жителя Петербурга, которого подозревают в жестоком убийстве пенсионерки. Обгоревшее тело женщины было обнаружено в одной из квартир на 8-й линии Васильевского острова.

Тело погибшей женщины 1963 года рождения было обнаружено около 21.30 в воскресенье после тушения пожара в одной из комнат коммунальной квартиры. Как стало известно Федеральному агентству новостей, полиция вскоре задержала 55-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Задержанный находился в таком сильном алкогольном опьянении, что его не удалось допросить — его забрали в отделение полиции, где решили подождать, пока он протрезвеет.