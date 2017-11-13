Рабочий убил мужчину и двух женщин в Ленобласти и спрятал трупы в колодец



Санкт-Петербург, 13 ноября. Подозреваемого в убийстве двух женщин и мужчины, тела которых обнаружили сегодня ночью в колодце в поселке Токсово, разыскивают в Ленобласти.

Как стало известно ФАН, все убитые являются членами одной семьи. Мужчине, владельцу участка, на котором располагается колодец, где он был найден убитым со своими родственницами, было 53 года. Одной из женщин 54 года, второй – 81 год.

На трупах были обнаружены следы насильственной смерти, подозреваемый скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц», уточнил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, убийство совершил 26-летний рабочий, которого убитые наняли для помощи в ремонте по дому. Сейчас ведутся его поиски.

На месте преступления работает следственная группа. Место происшествия осмотрено, изъят ряд улик.

