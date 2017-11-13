Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Рабочий убил мужчину и двух женщин в Ленобласти и спрятал трупы в колодец
Происшествия
Рабочий убил мужчину и двух женщин в Ленобласти и спрятал трупы в колодец
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рабочий убил мужчину и двух женщин в Ленобласти и спрятал трупы в колодец

    9:30  13 Ноября 2017
    41

    Рабочий убил мужчину и двух женщин в Ленобласти и спрятал трупы в колодец
    Санкт-Петербург, 13 ноября. Подозреваемого в убийстве двух женщин и мужчины, тела которых обнаружили сегодня ночью в колодце в поселке Токсово, разыскивают в Ленобласти. 

    Как стало известно ФАН, все убитые являются членами одной семьи. Мужчине, владельцу участка, на котором располагается колодец, где он был найден убитым со своими родственницами, было 53 года. Одной из женщин 54 года, второй – 81 год.

    На трупах были обнаружены следы насильственной смерти, подозреваемый скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц», уточнил источник в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, убийство совершил 26-летний рабочий, которого убитые наняли для помощи в ремонте по дому. Сейчас ведутся его поиски.

    На месте преступления работает следственная группа. Место происшествия осмотрено, изъят ряд улик.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ленобласть #убийство #колодец #токсово
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        7:16   13 Ноября 2017
        291
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        1007
        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        23:24   12 Ноября 2017
        2192
        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        23:15   12 Ноября 2017
        2047