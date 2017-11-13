Мануальный терапевт подозревается в изнасиловании несовершеннолетней клиентки в Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 ноября. Мануальный терапевт подозревается в изнасиловании несовершеннолетней клиентки в Ленинградской области, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что во время проведения частного сеанса мануальной терапии в Ленинградской области терапевт изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Подозреваемый врач был опрошен и отпущен под обязательство о явке.

Ранее сообщалось о том, что труп гражданина Таджикистана обнаружили в одной из коммунальный квартир Петербурга. Мигранта, вероятно, избили до смерти.