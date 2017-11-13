Труп мигранта после избиения обнаружили в петербургской коммуналке

Санкт-Петербург, 13 ноября. Труп гражданина Таджикистана обнаружили в одной из коммунальный квартир Петербурга, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Ужасная находка была сделана в коммунальной квартире дома по Тимуровской улице. Там был обнаружен мертвый гражданин Таджикистана. Отмечается, что на его теле были выявлены ссадины головы и лица.

Труп мигранта направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее стало известно, что в полиции Оренбурга проводится проверка по поводу опубликованных в соцсетях сообщениях о нападении неизвестного с ножом на пассажирку автобуса.