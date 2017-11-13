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Труп мигранта после избиения обнаружили в петербургской коммуналке
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    Труп мигранта после избиения обнаружили в петербургской коммуналке

    9:21  13 Ноября 2017
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    Труп мигранта после избиения обнаружили в петербургской коммуналке

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Труп гражданина Таджикистана обнаружили в одной из коммунальный квартир Петербурга, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

    Ужасная находка была сделана в коммунальной квартире дома по Тимуровской улице. Там был обнаружен мертвый гражданин Таджикистана. Отмечается, что на его теле были выявлены ссадины головы и лица.

    Труп мигранта направлен в морг для установления причины смерти.

    Ранее стало известно, что в полиции Оренбурга проводится проверка по поводу опубликованных в соцсетях сообщениях о нападении неизвестного с ножом на пассажирку автобуса.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #труп #избиение #мигрант #коммуналка
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