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Россия
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Общество
Петербургский художник предложил рифмовать сообщения МЧС о погоде
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    Петербургский художник предложил рифмовать сообщения МЧС о погоде

    7:53  13 Ноября 2017
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    Петербургский художник предложил рифмовать сообщения МЧС о погоде

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Художник из Петербурга Илья Тихомиров предложил рифмовать сообщения МЧС о плохой погоде.

    Возможные варианты таких SMS-оповещений он выложил на своей странице в социальной сети и оформил их в виде комикса.

    «Надвигается угроза! Ливни, град, местами грозы, Не забудьте вынуть зонт, как затянет горизонт», — пишет в одном из «прогнозов» Тихомиров.

    С автором вступила в переписку сотрудница МЧС. Она отметила, что надо предложить руководству эту идею. 

    Петербургский художник предложил рифмовать сообщения МЧС о погоде

    Автор: Алия Садыкова
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    #погода #мчс
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