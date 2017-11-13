Петербургский художник предложил рифмовать сообщения МЧС о погоде

Санкт-Петербург, 13 ноября. Художник из Петербурга Илья Тихомиров предложил рифмовать сообщения МЧС о плохой погоде.

Возможные варианты таких SMS-оповещений он выложил на своей странице в социальной сети и оформил их в виде комикса.

«Надвигается угроза! Ливни, град, местами грозы, Не забудьте вынуть зонт, как затянет горизонт», — пишет в одном из «прогнозов» Тихомиров.

С автором вступила в переписку сотрудница МЧС. Она отметила, что надо предложить руководству эту идею.