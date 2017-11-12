Сотрудник метро Петербурга пытался войти на станцию с автоматом

Санкт-Петербург, 12 ноября. 26-летний сотрудник электродепо Петербургского метрополитена был задержан с автоматом Калашникова на входе станции «Проспект Просвещения» в субботу.

Оружие модели АКС-74 со складным прикладом изъяли при проверке багажа. По документам, которые мужчина предъявил сотрудникам метрополитена, автомат был переделан под холостой патрон и огнестрельным оружием не является, но при проверке номер, указанный в документах, с номером автомата не совпал, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Изъятый автомат Калашникова был отправлен на экспертизу. Задержанный петербуржец, предположительно, работает в электродепо петербургского метро. Судя по информации, которую мужчина оставлял о себе в социальных сетях, он коллекционирует макеты оружия.

Напомним, в августе вестибюль станции «Гостиный двор» в Петербурге закрывали из-за любителей пейнтбола.