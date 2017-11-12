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Труп женщины в джинсах выловили из Невы в Петербурге
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    Труп женщины в джинсах выловили из Невы в Петербурге

    15:01  12 Ноября 2017
    45

    Труп женщины в джинсах выловили из Невы в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 ноября. Тело погибшей женщины извлекли из Невы на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге в субботу. Утопленницу прибило к стенке набережной около дома 46.

    На вид погибшей было около 45 лет, она была одета в темную куртку и синие джины. Прибывшие на место обнаружения тела полицейские не обнаружили на теле погибшей следов насильственной смерти.

    Как отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», никаких документов при себе у утопленницы не было. Тело женщины не было опознано на месте обнаружения. Ее отправили в морг для установления точной причины и времени смерти. Полицейские проверяет, не поступало ли заявление о пропаже человека, соответствующего погибшей по приметам.

    Автор: Валентин Меликов
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