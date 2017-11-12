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Двое мигрантов изнасиловали студентку-первокурсницу на улице в Петербурге
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    Двое мигрантов изнасиловали студентку-первокурсницу на улице в Петербурге

    12:48  12 Ноября 2017
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    Двое мигрантов изнасиловали студентку-первокурсницу на улице в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 ноября. Двое неизвестных мигрантов изнасиловали 17-летнюю жительницу Петербурга. По имеющимся данным, происшествие случилось на Суздальском проспекте в прошедшую субботу, 11 ноября. 

    Сообщается, что девушка вышла из своего дома и отправилась в университет, где она учится на первом курсе. Об инциденте пострадавшая рассказала своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы. 

    Двое мигрантов изнасиловали студентку-первокурсницу на улице в Петербурге

    По словам потерпевшей, двое мужчин азиатской внешности стали домогаться девушки возле фельдшерского колледжа, а затем затащили ее в безлюдное место и изнасиловали прямо на улице.

    В настоящее время сотрудники полиции ищут злоумышленников. Пострадавшая обратилась к медицинское учреждение, врачи уже подтвердили изнасилование.  

    Автор: Дана Балан
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    #мигранты #петербург #изнасилование
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