Двое мигрантов изнасиловали студентку-первокурсницу на улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 ноября. Двое неизвестных мигрантов изнасиловали 17-летнюю жительницу Петербурга. По имеющимся данным, происшествие случилось на Суздальском проспекте в прошедшую субботу, 11 ноября.

Сообщается, что девушка вышла из своего дома и отправилась в университет, где она учится на первом курсе. Об инциденте пострадавшая рассказала своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

По словам потерпевшей, двое мужчин азиатской внешности стали домогаться девушки возле фельдшерского колледжа, а затем затащили ее в безлюдное место и изнасиловали прямо на улице.

В настоящее время сотрудники полиции ищут злоумышленников. Пострадавшая обратилась к медицинское учреждение, врачи уже подтвердили изнасилование.