Двое неизвестных жестоко избили пенсионера на Байконурской улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 ноября. В минувшую субботу очевидцы сняли на видео драку с участием трех неизвестных мужчин и пенсионера на северо-западе Петербурга.

Как рассказали очевидцы, в минувшую субботу примерно в 00.00 возле кафе «Лео», которое расположено на Байконурской улице в Приморском районе, произошла жестокая драка, пишет «Ньюинформ».

На кадрах запечатлено, как несколько человек выясняют отношения. В настоящее время причины конфликта неизвестны. Молодой человек вступился за пожилого мужчину, которого избивали двое неизвестных.

Напомним, ранее стало известно, что 5 ноября посетители петербургского бара устроили массовое побоище с охраной заведения. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух злоумышленников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.