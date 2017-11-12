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Происшествия
Двое неизвестных жестоко избили пенсионера на Байконурской улице в Петербурге
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    Двое неизвестных жестоко избили пенсионера на Байконурской улице в Петербурге

    9:36  12 Ноября 2017
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    Двое неизвестных жестоко избили пенсионера на Байконурской улице в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 ноября. В минувшую субботу очевидцы сняли на видео драку с участием трех неизвестных мужчин и пенсионера на северо-западе Петербурга. 

    Как рассказали очевидцы, в минувшую субботу примерно в 00.00 возле кафе «Лео», которое расположено на Байконурской улице в Приморском районе, произошла жестокая драка, пишет «Ньюинформ»

    Двое неизвестных жестоко избили пенсионера на Байконурской улице в Петербурге

    На кадрах запечатлено, как несколько человек выясняют отношения. В настоящее время причины конфликта неизвестны. Молодой человек вступился за пожилого мужчину, которого избивали двое неизвестных.

    Напомним, ранее стало известно, что 5 ноября посетители петербургского бара устроили массовое побоище с охраной заведения. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух злоумышленников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. 

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #драка #полиция
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