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МЧС предупреждает петербуржцев о дожде и мокром снеге
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    МЧС предупреждает петербуржцев о дожде и мокром снеге

    9:10  12 Ноября 2017
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    МЧС предупреждает петербуржцев о дожде и мокром снеге

    Санкт-Петербург, 12 ноября. Министерство чрезвычайных ситуаций по Северной столице и Ленинградской области предупреждает жителей и гостей города о дожде с мокрым снегом, а также о сильных порывах ветра в воскресенье, 12 ноября. 

    Согласно данным ведомства, в Северной столице ожидается сильный ветер юго-восточного направления. Местами ожидаются дождь и мокрый снег, водителей предупреждают об ухудшении видимости на дорогах, сообщает «Инфореактор».

    МЧС предупреждает петербуржцев о дожде и мокром снеге

    В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. 

    В минувшую субботу МЧС предупреждало о смертельной опасности тонкого льда в Мурманской области. 

    Автор: Дана Балан
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    #погода #мчс #петербург #снег #дождь
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