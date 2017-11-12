МЧС предупреждает петербуржцев о дожде и мокром снеге

Санкт-Петербург, 12 ноября. Министерство чрезвычайных ситуаций по Северной столице и Ленинградской области предупреждает жителей и гостей города о дожде с мокрым снегом, а также о сильных порывах ветра в воскресенье, 12 ноября.

Согласно данным ведомства, в Северной столице ожидается сильный ветер юго-восточного направления. Местами ожидаются дождь и мокрый снег, водителей предупреждают об ухудшении видимости на дорогах, сообщает «Инфореактор».

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

В минувшую субботу МЧС предупреждало о смертельной опасности тонкого льда в Мурманской области.