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Элитный ресторан в Петербурге оштрафовали за незаконное содержание оленя
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    Элитный ресторан в Петербурге оштрафовали за незаконное содержание оленя

    16:22  11 Ноября 2017
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    Элитный ресторан в Петербурге оштрафовали за незаконное содержание оленя

    Санкт-Петербург, 11 ноября. Прокуратура Приморского района обязала элитный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове выплатить штраф в размере более 50 тысяч рублей за незаконное содержание диких животных.

    Для развлечения гостей в ресторане держали четырех белок, четырех енотов-полоскунов, черного ворона и пятнистого оленя. Посетители могли за дополнительную плату фотографироваться с ними и кормить.

    Однако в ходе проверки выяснилось, что у ресторана нет документов о происхождении животных, что создавало угрозу безопасности посетителей и самих животных, сообщили в прокуратуре.

    В настоящий момент в отношении владельцев ресторана возбуждено дело об административном правонарушении. Им придется заплатить штраф в размере более 50 тысяч рублей. Животные из ресторана изъяты, их не вернут до тех пор, пока ресторан не предоставит документы о законности их происхождения.

    Автор: Алексей Громов
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    #ресторан #штраф #олень #дикие животные
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