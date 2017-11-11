Элитный ресторан в Петербурге оштрафовали за незаконное содержание оленя

Санкт-Петербург, 11 ноября. Прокуратура Приморского района обязала элитный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове выплатить штраф в размере более 50 тысяч рублей за незаконное содержание диких животных.

Для развлечения гостей в ресторане держали четырех белок, четырех енотов-полоскунов, черного ворона и пятнистого оленя. Посетители могли за дополнительную плату фотографироваться с ними и кормить.

Однако в ходе проверки выяснилось, что у ресторана нет документов о происхождении животных, что создавало угрозу безопасности посетителей и самих животных, сообщили в прокуратуре.

В настоящий момент в отношении владельцев ресторана возбуждено дело об административном правонарушении. Им придется заплатить штраф в размере более 50 тысяч рублей. Животные из ресторана изъяты, их не вернут до тех пор, пока ресторан не предоставит документы о законности их происхождения.