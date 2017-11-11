Хоккеист Шипачев рассказал, почему завершил карьеру в НХЛ

Санкт-Петербург, 11 ноября. В клубе НХЛ Vegas Golden Knights не выполняли своих обещаний, сообщил нападающий Вадим Шипачев, вернувшийся из национальной хоккейной лиги в петербургский СКА.

«Обещания, которые давали в НХЛ, не выполнялись, но что ни делается – все к лучшему», — заявил хоккеист в интервью, опубликованном в субботу на официальном сайте СКА.

По словам Шипачева, в Америке проблем на тренировках не возникало, но дебют в «Вегасе» по разным причинам постоянно откладывали.

«Мне говорили, что на меня рассчитывают. Прямо перед сезоном меня вдруг вызывает генеральный менеджер и говорит, что им нужно отправить человека в АХЛ, а никого другого нельзя. Мол, помоги нам, нужно пару дней чтобы обменять защитников, а потом дебютируешь. А в день игры мне звонят и говорят, что не успели все сделать, и надо все-таки сыграть в АХЛ», — объяснил хоккеист.

Шипачев считает, что в клубе хотели, чтобы он сам расторг договор с «Вегасом» и возвратил деньги, и безосновательно обвиняли его, в частности, в пропуске одной из игр.

Напомним, контракт с американским клубом НХЛ «Вегас» Вадим Шипачев подписал в мае 2017 года, но уже в конце октября клуб заявил об отстранении хоккеиста в связи с тем, что он покинул фарм-клуб без разрешения. В минувший четверг руководство «Вегаса» заявило о том, что Шипачев добровольно завершил карьеру в НХЛ.

Бывший партнер Шипачева по «Вегасу» нападающий Алекс Так предполагал, что одной из причин, по которым российский форвард не смог закрепиться в клубе, может быть языковой барьер.