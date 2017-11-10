В Петербурге с 13 ноября в нескольких районах ограничат движение транспорта

Санкт-Петербург, 10 ноября. В северной столице России с 13 ноября будет ограничено движение транспорта в Выборгском, Красногвардейском, Центральном и Василеостровском районах в связи с ремонтными работами.

В пресс-службе ГАТИ сообщили, что с 13 по 22 ноября в Петербурге будет ограничение движение по Удельному проспекту от Костромского проспекта до проспекта Энгельса. В связи с прокладкой газопровода на участке улицы Стасовой закрывается движение до 12 декабря.

Кроме того, движение транспорта ограничат на Тульской, на участке от Малого проспекта до Среднего проспекта до 3 декабря. В Пушкине полностью закроют Дворцовую улицу из-за ремонтных работ газопровода. Ранее сообщалось о прекращении сезона ночных автобусов в Петербурге.