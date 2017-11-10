Стало известно, когда в Петербурге перестанут ходить ночные автобусы

Санкт-Петербург, 10 ноября. Сезон движения ночных автобусов в Петербурге закончится 12 ноября. Так, с 10 на 11 ноября и с 11 на 12 ноября ночные автобусы в последний раз в 2017 году выйдут на маршруты, дублирующие линии метрополитена.

Как рассказали в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», с 30 апреля транспортными средствами воспользовались 42 тысячи человек.

Напомним, что движение рейсов 1M, 2M, 3M, 4M, и 5M начинается в полночь и прекращается в шесть часов утра. Автобусы ездят через каждые тридцать минут.

Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение продлить работу метро ради товарищеского матча Россия–Испания, который состоится 14 ноября.