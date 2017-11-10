Депутаты Петербурга намерены запретить во дворах и подвалах «кадильницы сатаны»

Санкт-Петербург, 10 ноября. Депутаты Закса Петербурга поддержали законопроект, который ограничивает курение кальянов на территории Северной столицы, заявил один из авторов проекта закона депутат Денис Четырбок.

Четырбок обратил внимание, что количество кальянных продолжает расти на территории Петербурга, как и число жалоб от местных жителей, в чьих дома размещаются такие заведения.

«К тому же это пожароопасно, — цитирует депутата «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». — Многие заведения располагаются в подвалах, которые не приспособлены для этого. А перекрытия в домах в центре города — деревянные. Один пожар, и будут сотни погорельцев».

10 ноября депутаты Петербурга поддержали законопроект, который ограничивает курение кальянов на территории города.

«Если кто-то хочет отдыхать так, то пусть по крайней мере делает это там, где соблюдены санитарные правила, и где это не угрожает правилам безопасности другим людей», — пояснил Четырбок.

Это решение парламентариев одобрил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Очень рад, что Законодательное Собрание СПб продолжает священную войну, начатую мной три года назад против дудок диавола, кадильниц сатаны — кальянов», — написал он на своей странице в Twitter.