Жилой дом эвакуировали в Петербурге из-за угрозы взрыва
Санкт-Петербург, 10 ноября. Жилой дом эвакуировали в Петербурге из-за звонка о возможном минировании, сообщили очевидцы.
Инцидент произошел на Тихорецком проспекте. К жилому дому подъехали полицейские, спасатели МЧС, группа разминирования, а также аварийно-спасательная служба. Жильцам объяснили, что экстренные службы получили звонок о минировании здания, и необходимо провести эвакуацию.
Стоит отметить, что на первом этаже здания находился магазин, который тоже был эвакуирован.
«У нас тоже в Автово недели полторы-две назад позвонили и сказали, что наш подъезд заминировали, — цитирует «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» сообщение Ольги Маруфовой в группе «ДТП и ЧП |Санкт-Петербург». — В итоге ОМОН, пожарные, разминирование… и поймали человека с гранатой».