Жилой дом эвакуировали в Петербурге из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 10 ноября. Жилой дом эвакуировали в Петербурге из-за звонка о возможном минировании, сообщили очевидцы.

Инцидент произошел на Тихорецком проспекте. К жилому дому подъехали полицейские, спасатели МЧС, группа разминирования, а также аварийно-спасательная служба. Жильцам объяснили, что экстренные службы получили звонок о минировании здания, и необходимо провести эвакуацию.

Стоит отметить, что на первом этаже здания находился магазин, который тоже был эвакуирован.