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В Петербург прибыли мощи святой Татианы
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    В Петербург прибыли мощи святой Татианы

    13:51  10 Ноября 2017  /обновлено: 13:53  10 Ноября 2017
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    В Петербург прибыли мощи святой Татианы

    Санкт-Петербург, 10 ноября. Впервые в своей истории из Псково-Печорского монастыря в Санкт-Петербург доставили мощи святой мученицы Татианы.

    Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, ровно в полдень ковчег со святыней был внесен в Спасо-Преображенский, где его принял Епископ Кронштадтский, викарий Санкт-Петербургской епархии владыка Назарий. В честь этого он отслужил торжественный молебен, после чего все прихожане смогли прикоснуться к мощам. В северной столице ковчежец с десницей (часть правой руки — прим. ФАН) пробудет до 27 ноября. До этого времени каждый желающий сможет поклониться святыне.

    Святая Татьяна как мученица первых веков христианства почитается и в Православной, и в Католической церквях, однако широко ее почитание распространилось только среди восточных христиан. На западе имя Татьяна считается русским и употребляется только в некоторых, по большей части славянских, странах. День памяти святой мученицы Татианы – 25 января. Одновременно этот день считается в России днем студента, потому что именно 25 января – в Татианин день – был основан Московский университет.

    9 Фото.
    9 Фотографий
    Автор: Денис Машкин
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    #петербург #мощи #монастырь #татиана
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