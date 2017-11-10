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Аэропорт «Пулково» обновил исторический рекорд по пассажиропотоку
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    Аэропорт «Пулково» обновил исторический рекорд по пассажиропотоку

    13:04  10 Ноября 2017
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    Аэропорт «Пулково» обновил исторический рекорд по пассажиропотоку

    Санкт-Петербург, 10 ноября. Петербургский аэропорт «Пулково» обновил собственный рекорд по пассажиропотоку. За 10 месяцев с начала этого года его услугами воспользовались 14,2 миллионов граждан.

    Предыдущий рекорд по количеству пассажиров «Пулково» поставил в 2014 году. Как отмечает «Политэксперт»,  по количеству обслуживаемых клиентов петербургская воздушная гавань заимает четвертое место в России. 

    В текущем году «Пулково» смог побить рекорд благодаря сотрудничеству руководства с администрацией города, а также расширению маршрутной сети аэропорта с привлечением новых авиакомпаний. 

    Кроме того, сыграло роль и привлечение низкобюджетных авиаперевозчиков, отмечает газета «Комсомольская правда в Петербурге».
     

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #пулково #рекорд #пассажиры #поток
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