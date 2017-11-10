Аэропорт «Пулково» обновил исторический рекорд по пассажиропотоку

Санкт-Петербург, 10 ноября. Петербургский аэропорт «Пулково» обновил собственный рекорд по пассажиропотоку. За 10 месяцев с начала этого года его услугами воспользовались 14,2 миллионов граждан.

Предыдущий рекорд по количеству пассажиров «Пулково» поставил в 2014 году. Как отмечает «Политэксперт», по количеству обслуживаемых клиентов петербургская воздушная гавань заимает четвертое место в России.

В текущем году «Пулково» смог побить рекорд благодаря сотрудничеству руководства с администрацией города, а также расширению маршрутной сети аэропорта с привлечением новых авиакомпаний.

Кроме того, сыграло роль и привлечение низкобюджетных авиаперевозчиков, отмечает газета «Комсомольская правда в Петербурге».

