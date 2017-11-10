Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Говорухин о смерти Задорнова: Для меня это огромная беда
Общество
Синоптики предупредили петербуржцев о мокром снеге и дожде в пятницу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Синоптики предупредили петербуржцев о мокром снеге и дожде в пятницу

    11:23  10 Ноября 2017
    36

    Синоптики предупредили петербуржцев о мокром снеге и дожде в пятницу

    Санкт-Петербург, 10 ноября. Мокрый снег и дождь обрушатся на Петербург в пятницу, 10 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на прогноз синоптиков.

    В пятницу, 10 ноября, в Петербурге температура поднимется до пяти градусов тепла. Однако горожан призвали готовиться к мокрому снегу и дождю. Кроме того, в городе ожидается облачность, которая так привычна петербуржцам в это время года.

    Синоптики предупредили петербуржцев о мокром снеге и дожде в пятницу

    Атмосферное давление будет понижаться, добавили в МЧС. По данным ведомства, ветер будет юго-восточный. Его скорость составит 12 метров в секунду.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #погода #мчс #петербург #снег #дождь #пятница
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        1687
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        14701
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1133
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        2748