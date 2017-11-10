Синоптики предупредили петербуржцев о мокром снеге и дожде в пятницу

Санкт-Петербург, 10 ноября. Мокрый снег и дождь обрушатся на Петербург в пятницу, 10 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на прогноз синоптиков.

В пятницу, 10 ноября, в Петербурге температура поднимется до пяти градусов тепла. Однако горожан призвали готовиться к мокрому снегу и дождю. Кроме того, в городе ожидается облачность, которая так привычна петербуржцам в это время года.

Атмосферное давление будет понижаться, добавили в МЧС. По данным ведомства, ветер будет юго-восточный. Его скорость составит 12 метров в секунду.