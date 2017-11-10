Менеджера «Газпрома» избили арматурой у подъезда дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Менеджера «Газпрома» жестоко избили арматурой у парадной в Петербурге, сообщили в правоохранительных органах Северной столицы.

Инцидент произошел накануне вечером. Двое злоумышленников избили начальника отдела проектного управления ПАО «Газпром» у подъезда дома по Богатырскому проспекту. Известно, что мужчине 53 года.

Врачи после нападения выявили у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, а также множественные гематомы головы и множественные переломы конечностей. Кроме того, медики подозревают у него ушиб головного мозга. Состояние менеджера «Газпрома» оценивается как тяжелое, передают «Невские новости».