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Менеджера «Газпрома» избили арматурой у подъезда дома в Петербурге
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    Менеджера «Газпрома» избили арматурой у подъезда дома в Петербурге

    10:44  10 Ноября 2017
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    Менеджера «Газпрома» избили арматурой у подъезда дома в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 ноября. Менеджера «Газпрома» жестоко избили арматурой у парадной в Петербурге, сообщили в правоохранительных органах Северной столицы.

    Инцидент произошел накануне вечером. Двое злоумышленников избили начальника отдела проектного управления ПАО «Газпром» у подъезда дома по Богатырскому проспекту. Известно, что мужчине 53 года.

    Врачи после нападения выявили у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, а также множественные гематомы головы и множественные переломы конечностей. Кроме того, медики подозревают у него ушиб головного мозга. Состояние менеджера «Газпрома» оценивается как тяжелое, передают «Невские новости».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #газпром #избиение #менеджер
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