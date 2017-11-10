Террориста из Узбекистана задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. В Петербурге задержали гражданина Узбекистана, который обвиняется в терроризме и участии в экстремистских организациях, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Гражданин Узбекистана был задержан на Васильевском острове в Петербурге. Отмечается, что он обвиняется в терроризме, посягательстве на

конституционный строй, участии в экстремистских организациях, а также в распространении материалов, содержащих угрозу общественному порядку.

Задержанный заключен под стражу. Инициатору межгосударственного розыска сообщено о поимке предполагаемого преступника.