Террориста из Узбекистана задержали в Петербурге
Санкт-Петербург, 10 ноября. В Петербурге задержали гражданина Узбекистана, который обвиняется в терроризме и участии в экстремистских организациях, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.
Гражданин Узбекистана был задержан на Васильевском острове в Петербурге. Отмечается, что он обвиняется в терроризме, посягательстве на
конституционный строй, участии в экстремистских организациях, а также в распространении материалов, содержащих угрозу общественному порядку.
Задержанный заключен под стражу. Инициатору межгосударственного розыска сообщено о поимке предполагаемого преступника.
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