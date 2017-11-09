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ВМФ РФ впервые передал электронные карты на борт ледокола в Балтийском море
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    ВМФ РФ впервые передал электронные карты на борт ледокола в Балтийском море

    16:42  9 Ноября 2017
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    ВМФ РФ впервые передал электронные карты на борт ледокола в Балтийском море

    Санкт-Петербург, 9 ноября. Служба картографического обеспечения впервые в истории ВМФ РФ передала электронные навигационные карты на борт ледокола, проходящего испытания в Балтийском море.

    Специалисты Главного центра автоматизированной системы обеспечения картографической информацией ВМФ РФ в Санкт-Петербурге сообщили, что для передачи электронных карт использовалось самое современное оборудование, которое установлено на борту новейшего ледокола «Илья Муромец», проходящего испытания в акватории Балтийского моря.

    Ледокол был оснащен корабельным комплексом средств автоматизации по заказу Военно-морского флота России. Для передачи пакета данных с электронными картами использовался специальный радиоканал из Санкт-Петербурга.

    Установка подобного оборудования на корабли ВМФ РФ позволит обеспечивать морских специалистов навигационными картами и геопространственной информацией во время выполнения задач в дальней океанской зоне.

    Ранее корабли и суда ВМФ РФ снабжались навигационными картами в пунктах дислокации во время базовой или предпоходовой подготовки.

    ВМФ РФ впервые передал электронные карты на борт ледокола в Балтийском море

    Автор: Алексей Громов
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    #илья муромец #вмф рф #карты #ледокол
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