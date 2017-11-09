Автомобилистов предупредили о ремонте на развязке КАД с Приморским шоссе

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Санкт-Петербург, 9 ноября. В северной столице с 10 по 12 ноября в районе развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем перекроют одну полосу движения.

Представитель ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский сообщил, что с10 по 12 ноября дорожные рабочие поочередно перекроют переходно-скоростные полосы. Кроме того, на участке ограничат скорость движения транспортных средств до 50 км/ч.

Будут установлены соответствующие знаки, а также барьеры и световая сигнализация, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге». Ранее сообщалось об ограничении с 11 ноября движения транспорта по некоторых улицам Петербурга в связи с укладкой электрокабеля.