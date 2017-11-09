Новые ограничения движения начнут действовать в Петербурге 11 ноября

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Санкт-Петербург, 9 ноября. Власти Петербурга с 11 ноября ограничат движение по ряду улиц в связи с прокладкой электрокабеля.

По информации Государственной административно-технической инспекции, с 11 по 17 ноября движение будет ограничено по проспекту Александровской Фермы у Софийской улицы. С 11 по 19 ноября ограничат движение по нечетной стороне площади Культуры от Бабушкина до Ткачей, а также на перекрестке Бабушкина и Крупской.

Отметим также, что с 13 по 17 ноября будет ограничено движение по улице Бабушкина (от Ткачей до Ольги Берггольц), однако на этот раз причиной станет прокладка газопровода.

С 11 ноября по 30 апреля нельзя будет проехать по Железноводской улице до набережной реки Смоленки в связи с ремонтом моста через Малую Неву.

Неудобств, связанных с ремонтными работами, не удалось избежать и автовладельцам Кронштадта. С 11 по 28 ноября будет ограничено движение по улице Сургина — от Карла Маркса до Зосимова, сообщает «Политэксперт».