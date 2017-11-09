Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Миллиардеры Саудовской Аравии пытаются вывести деньги из страны, опасаясь арестов счетов
Общество
Новые ограничения движения начнут действовать в Петербурге 11 ноября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новые ограничения движения начнут действовать в Петербурге 11 ноября

    14:15  9 Ноября 2017
    58

    Новые ограничения движения начнут действовать в Петербурге 11 ноября

    Санкт-Петербург, 9 ноября. Власти Петербурга с 11 ноября ограничат движение по ряду улиц в связи с прокладкой электрокабеля.  

    По информации Государственной административно-технической инспекции, с 11 по 17 ноября движение будет ограничено по проспекту  Александровской Фермы у Софийской улицы. С 11 по 19 ноября ограничат движение по нечетной стороне площади Культуры от Бабушкина до Ткачей, а также на перекрестке Бабушкина и Крупской.

    Новые ограничения движения начнут действовать в Петербурге 11 ноября

    Отметим также, что с 13 по 17 ноября будет ограничено движение по улице Бабушкина (от Ткачей до Ольги Берггольц), однако на этот раз причиной станет прокладка газопровода.

    С 11 ноября по 30 апреля нельзя будет проехать по Железноводской улице до набережной реки Смоленки в связи с ремонтом моста через Малую Неву.

    Неудобств, связанных с ремонтными работами, не удалось избежать и автовладельцам Кронштадта. С 11 по 28 ноября будет ограничено движение по улице Сургина — от Карла Маркса до Зосимова, сообщает «Политэксперт».

    Автор: Геннадий Плющев
    #петербург #движение #ограничение #улицы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        162
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        4428
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1876
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6556