Перехваченные у контрабандистов старинные иконы передали в Русский музей

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Тринадцать русских икон ортодоксальной православной церкви и старообрядческой традиции передали в собственность Русского музея в четверг, 9 ноября. Уникальные образцы русской живописи пытались контрабандой вывезти за границы России в 2000-х годах, но спецслужбы успели перехватить злоумышленников с ценным грузом. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Федеральная служба безопасности России уже второй раз за последние два года передает партию контрабандных икон XVIII-XIX веков в фонд Государственного Русского музея. В конце 1990-х – начале 2000-х годов среди контрабандистов был «иконный бум», рассказывает ФАН Дмитрий Завершинский, начальник отдела следственной службы управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

«На тот момент в следственной службе было достаточно много дел по контрабанде культурных ценностей, это был целый класс преступлений, – рассказывает Завершинский. – По делу Алексашина и Белоброва фигурировало более 50 икон, а по делу Левина во время обыска было изъято порядка 500 икон. Часть из первой и второй партии задержанных икон сегодня и передаются Русскому музею».

Иконы из «дела Левина» стали неожиданным поворотом для спецслужб. В 1998 году таможня аэропорта Амстердама обнаружила в багаже пассажира Александра Левина раритетное издание XVIII века – «Большой новый морской атлас», принадлежавший когда-то Петру I и хранившийся в Библиотеке РАН. Известный в среде коллекционеров антиквариата Александр Левин собирал марки, монеты, увлекался реставрацией, работал художником-оформителем в мастерских и восстанавливал иконы. После его ареста начались обыски в квартирах коллекционера. Именно в квартирах, потому что их оказалось десять – все в центре Петербурга. В квартире на Караванной улице в шкафу для одежды сотрудники ФСБ обнаружили тайник, а в нем – старинные иконы.

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По словам заведующей отделом древнерусского искусства Русского музея Ирины Соловьевой, в собственность музейного фонда попали одни из самых сложных для работы образцов русской иконописи.

«Все дореволюционные коллекции икон – анонимные, – говорит специалист. – В XVIII-XIX веках иконописание приобрело огромный размах, иконы писали тысячами и везли по всей России. Их писали для домов, приносили их в церкви вместе с гробом усопших, оставляли там после поминовений, передавали в монастыри – сложная жизнь была у икон. Они многократно перемещались и в итоге утрачивали своих хозяев и происхождение. Нам жалко ошибиться, а хочется как можно точнее и оценить их художественную ценность и происхождение».

Один из самых интересных образцов русской иконописи, переданных в Русский музей, — икона Богоматери «Моление о народе». Изображение Богоматери отождествлялось с почитаемой на Руси Богоматерью Боголюбской – название перешло и этой иконе. Важно, что образ сохранился вместе с окладом: у реставраторов и искусствоведов есть шанс определить место изготовления оклада и примерную географию происхождения образа Богоматери. Еще одна икона изображает любимого святого Руси – Николая Чудотворца, а называется Никола «Отвратный», поскольку повторяет образ, который висел над воротами церкви в Борисоглебске. Еще три иконы, которые уже успели бегло изучить искусствоведы Русского музея, были явно заказаны для домашнего алтаря и изображают специально выбранных святых – смотря какой был более близок заказчику. Например, сохранилось и стараниями спецслужб осталось в России изображение Власия Севастийского, редкое житейное повествование святителя.

Среди других произведений – Богородничные иконы Одигитрии, Троеручицы, Печерской, Неопалимой Купины, также сцены христианских праздников.

Икона, изображающая введение Богородицы в храм, скорее всего, написана в Холуе – центре, снабжавшем иконописью всю Россию во второй половине XIX века. Приблизительно определяется место создания еще одного образа: икона поясного апостола Иоанна похожа по стилю исполнения на образцы Палеха, одного из ведущих иконописных центров Нового времени.

Реставрация потребуется каждой иконе, переданной сегодня в фонд Русского музея, говорит Ирина Соловьева. Специалисты реставрационной мастерской иконописи музея надеются «оживить» живопись и обнаружить фрагменты, которые сейчас не видны. В основную экспозицию древнерусской живописи контрабандные иконы вряд ли попадут, но будут участвовать в научных и выставочных проектах Государственного Русского музея.