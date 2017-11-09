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Общество
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На юге Санкт-Петербурга не работают АЗС и светофоры
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    На юге Санкт-Петербурга не работают АЗС и светофоры

    13:55  9 Ноября 2017  /обновлено: 14:27  09 Ноября 2017
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    На юге Санкт-Петербурга не работают АЗС и светофоры

    Санкт-Петербург, 9 ноября. Представители компании «Ленэнерго» сообщили о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошел сбой в электроснабжении.

    Инцидент был связан с технологическим нарушением на линии 10 кВ.

    «Ограничение электроснабжения не затронуло жилой застройки. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении. В настоящее время проводятся ремонтные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — указано в официальном заявлении пресс-службы «Ленэнерго».

    По данным очевидцев, из-за сбоя не функционируют АЗС на Витебском проспекте (от Купчино до Пушкина). Кроме того, не работают светофоры.

    Как сообщили ФАН в департаменте по связям с общественностью «Ленэнерго», по состоянию на 14.16 компания «восстановила электроснабжение большей части промышленной зоны в Пушкинском районе Петербурга после технологического нарушения на линии 10 кВ. Электроснабжение объектов дорожного движения восстановлено в полном объеме».

    Ранее стало известно о том, что 69 тысяч жителей Якутии остались без электричества из-за повреждения одной из опор ЛЭП.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург
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