На юге Санкт-Петербурга не работают АЗС и светофоры

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Санкт-Петербург, 9 ноября. Представители компании «Ленэнерго» сообщили о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошел сбой в электроснабжении.

Инцидент был связан с технологическим нарушением на линии 10 кВ.

«Ограничение электроснабжения не затронуло жилой застройки. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении. В настоящее время проводятся ремонтные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — указано в официальном заявлении пресс-службы «Ленэнерго».

По данным очевидцев, из-за сбоя не функционируют АЗС на Витебском проспекте (от Купчино до Пушкина). Кроме того, не работают светофоры.

Как сообщили ФАН в департаменте по связям с общественностью «Ленэнерго», по состоянию на 14.16 компания «восстановила электроснабжение большей части промышленной зоны в Пушкинском районе Петербурга после технологического нарушения на линии 10 кВ. Электроснабжение объектов дорожного движения восстановлено в полном объеме».

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