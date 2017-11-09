Петербургский школьник сорвался с четвертого этажа, пытаясь сбежать из дома

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Санкт-Петербург, 9 ноября. Подросток выпал из окна в Петроградском районе Петербурга. Причиной инцидента стало желание школьника во что бы то ни стало покинуть отчий дом.

Тринадцатилетний мальчик решил покинуть квартиру родителей через окно. Семья беглеца проживает на четвертом этаже дома на Большой Посадской улице Петербурга, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге». В результате мальчика нашли под окнами дома и в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение детской больницы имени Раухфуса. Попытка бегства обернулась закрытой черепно-мозговой травмой, повреждением костей лица, многочисленными переломами тела и ушибами.

Отмечается, что о школьнике, выпавшем из окна, медики доложили в правоохранительные органы. В полиции же отметили, что давно знают и самого пострадавшего, и его семью — ребенок состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.