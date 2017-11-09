Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна
Происшествия
Педиатр обокрала квартиру при осмотре больного ребенка в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Педиатр обокрала квартиру при осмотре больного ребенка в Петербурге

    11:32  9 Ноября 2017
    48

    Педиатр обокрала квартиру при осмотре больного ребенка в Петербурге

    Санкт-Петербург, 9 ноября. Врач-педиатр в Петербурге приехала на вызов к больному ребенку и совершила кражу на сумму около 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

    В полиции обратили внимание, что кражу совершила не мошенница, а настоящий врач. Женщина приехала на вызов в квартиру к больному ребенку. После ее ухода родственники больной обнаружили пропажу ювелирных украшений.

    «В полицию с заявлением о пропаже из квартиры дома по улице Белы Куна ювелирных украшений обратилась 46-летняя женщина, — цитирует источники в правоохранительных органах города «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». — Она пояснила, что 4 ноября вызвала внучке врача. А после ухода педиатра обнаружила отсутствие четырех колец общей стоимостью 30 тысяч рублей».

    Педиатр обокрала квартиру при осмотре больного ребенка в Петербурге

    Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #кража #петербург #ребенок #квартира #врач #педиатр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        2990
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1124
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6294
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1642