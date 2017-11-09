Педиатр обокрала квартиру при осмотре больного ребенка в Петербурге

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Санкт-Петербург, 9 ноября. Врач-педиатр в Петербурге приехала на вызов к больному ребенку и совершила кражу на сумму около 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В полиции обратили внимание, что кражу совершила не мошенница, а настоящий врач. Женщина приехала на вызов в квартиру к больному ребенку. После ее ухода родственники больной обнаружили пропажу ювелирных украшений.

«В полицию с заявлением о пропаже из квартиры дома по улице Белы Куна ювелирных украшений обратилась 46-летняя женщина, — цитирует источники в правоохранительных органах города «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». — Она пояснила, что 4 ноября вызвала внучке врача. А после ухода педиатра обнаружила отсутствие четырех колец общей стоимостью 30 тысяч рублей».

Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.