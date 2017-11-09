Пьяный житель Петербурга «заминировал» Финляндский вокзал

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Санкт-Петербург, 9 ноября. Житель Петербурга заявил о том, что на территории Финляндского вокзала заложена бомба. Инцидент произошел в ночь на 8 ноября.

Пьяный 53-летний мужчина решил пошутить над представителями правоохранительных органов. Выяснилось, что сотрудники полиции подобных шуток не понимают. После звонка «террориста» вокзал закрыли на проверку. Не обнаружив следов бомбы, оперативники решили пробить адрес мужчины, который, как выяснилось, звонил со своего домашнего телефона.

В результате в отношении петербуржца был составлен протокол об административном правонарушении, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».