Пьяный житель Гатчины заколол собутыльника отверткой

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Санкт-Петербург, 9 ноября. Полиция Ленобласти оперативно задержала жителя города Гатчина, который во время алкогольных возлияний нанес удар отверткой в шею своему гостю. На следующий день мужчина 1989 года рождения скончался в Гатчинской центральной районной больнице.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в убийстве был изобличен 30-летний житель Гатчины, который 7 ноября ударил собутыльника отверткой в шею.

Возбуждено уголовное дело, убийца собутыльника задержан.