Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Обнародованы фотографии салона нового Jeep Wrangler
Происшествия
Пьяный житель Гатчины заколол собутыльника отверткой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяный житель Гатчины заколол собутыльника отверткой

    9:21  9 Ноября 2017
    56

    Пьяный житель Гатчины заколол собутыльника отверткой

    Санкт-Петербург, 9 ноября. Полиция Ленобласти оперативно задержала жителя города Гатчина, который во время алкогольных возлияний нанес удар отверткой в шею своему гостю. На следующий день мужчина 1989 года рождения скончался в Гатчинской центральной районной больнице.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в убийстве был изобличен 30-летний житель Гатчины, который 7 ноября ударил собутыльника отверткой в шею.

    Возбуждено уголовное дело, убийца собутыльника задержан.

    Пьяный житель Гатчины заколол собутыльника отверткой

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        4999
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1514
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        8712
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        2830