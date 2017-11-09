Петербуржец несколько месяцев развращал 15-летнюю школьницу

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Санкт-Петербург, 9 ноября. Правоохранительные органы проводят проверку по факту сексуальных действий в отношении несовершеннолетней.

Накануне в отделение полиции поступило заявление о том, что с апреля текущего года ранее судимый 22-летний житель Петербурга неоднократно вступал в половую связь с несовершеннолетней. Девочка 2002 года рождения приехала из Новгородской области.

Мужчина подозревается в нарушении статьи 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Подозреваемому мера пресечения не избиралась.