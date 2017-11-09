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В Ботаническом саду Петербурга расцветет агава, привезенная с Кубы в 1974 году
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    В Ботаническом саду Петербурга расцветет агава, привезенная с Кубы в 1974 году

    9:16  9 Ноября 2017
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    В Ботаническом саду Петербурга расцветет агава, привезенная с Кубы в 1974 году

    Санкт-Петербург, 9 ноября. В Ботаническом саду Петербурга зацветает агава, привезенная с острова Куба 43 года назад.

    Растение увеличивается в размерах очень быстро, сообщается на официальном сайте Ботанического сада Петра Великого. При этом отмечается, что этот процесс и знаменателен, и печален в равной степени. Дело в том, что агавы — монокарпические растения, которые цветут и плодоносят только один раз в жизни, после чего неизбежно погибают.

    Данный экземпляр, привезенный с Кубы в 1974 году, накапливал в себе сахара и углеводы более сорока лет и вот-вот зацветет, а затем завянет.

    В то же время, отмечают в Ботаническом саду, в коллекции одного из старейших ботанических садов России есть экземпляры аналогичного происхождения, содержащиеся в горшках.

    Автор: Федор Веснин
    #ботанический сад #агава #цветение
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