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Вместо нового моста для переправы через Неву могут прорыть туннель
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    Вместо нового моста для переправы через Неву могут прорыть туннель

    9:05  9 Ноября 2017
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    Вместо нового моста для переправы через Неву могут прорыть туннель

    Санкт-Петербург, 9 ноября. Вместо нового моста в качестве переправы через Неву может появиться туннель. Его строительство возможно в рамках возведения Восточного скоростного диаметра в створе улиц Зольная и Фаянсовая.

    Такую альтернативу предложили накануне вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину строители, сообщает портал 78.ru. В зависимости от способа строительства – проходка щитом или технология погружных секций – длина туннеля может составить 3 километра или 850 метров.

    В случае возведения переправы над Невой мост должен быть неразводным и иметь высоту пролета до 30 метров. Отмечается, что такая конструкция может испортить панораму Петербурга.

    Решение о том, какую переправу построить, Албин призвал принять до конца 2017 года.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #нева #переправа #туннель
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