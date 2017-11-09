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Отец-одиночка пять лет насиловал несовершеннолетнюю дочь в Ленобласти
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    Отец-одиночка пять лет насиловал несовершеннолетнюю дочь в Ленобласти

    9:12  9 Ноября 2017
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    Отец-одиночка пять лет насиловал несовершеннолетнюю дочь в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 9 ноября. Полицейские задержали в Ленинградской области отца-одиночку, который пять лет насиловал несовершеннолетнюю дочь.

    Как стало известно ФАН, 8 ноября в ОМВД из прокуратуры Ломоносовского района Ленобласти поступил материал о том, что гражданин 1976 года рождения по месту жительства в течение пяти лет насиловал свою дочь 2004 года рождения.

    Мать умерла, ее воспитанием занимается отец. Семья на учете в ПДН не состоит.

    Данный гражданин был задержан сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #ленобласть
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