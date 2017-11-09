Смольный закупит 958 квартир для нуждающихся в жилье петербуржцев

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Санкт-Петербург, 9 ноября. Комитет имущественных отношений Северной столицы приобретет у строительной фирмы «Дальпитерстрой» социальные квартиры, предназначенные для жителей города, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба КИО.

По данным пресс-службы, всего же планируется приобрести 958 квартир на общую сумму 3,9 млрд рублей.

Отмечается, что всего у застройщиков закупят 418 однокомнатных, по 200 двух- и трехкомнатных квартир, а также 60 четырехкомнатных и 30 пятикомнатных квартир. Эти квартиры расположены в домах, которые будут сданы в конце 2017 года.

Передача квартир в собственность города состоится весной 2019 года. Данные квартиры распределят между гражданами, которые живут в аварийных домах, также они предназначены для ветеранов и многодетных семей.