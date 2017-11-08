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Работу метро Петербурга продлят ради матча Россия–Испания
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    Работу метро Петербурга продлят ради матча Россия–Испания

    22:25  8 Ноября 2017
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    Работу метро Петербурга продлят ради матча Россия–Испания

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Власти Санкт-Петербурга приняли решение продлить работу метру ради товарищеского матча Россия–Испания. Кроме того, в отдаленные районы города будут пущены автобусные маршруты.

    14 ноября в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч Россия–Испания. В связи с его проведение власти города приняли решение продлить работу станций «Выборгская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Петроградская» и «Черная речка» на вход до 1:30. Все станции метро будут работать на выход до 2:00 сообщает газета «Известия».

    Кроме того, будет организована работа трамвайных маршрутов №19 и №48, связывающих Лахтинский разлив со станциями «Старая деревня» и «Черная речка». Это пригодится тем болельщикам, которые решат воспользоваться Яхтенным мостом.

    Также будут пущены дополнительные 15 маршрутов в отдаленные районы города. Они будут определены к 10 ноября.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #футбол #россия #петербург #метро #испания #матч
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