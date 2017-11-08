Движение на Крестовском острове ограничат на несколько дней

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Санкт-Петербург, 8 ноября. На Крестовском острове в Петербурге продолжают ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим, как сообщает пресс-служба ГАТИ, с 10 ноября будут введены новые ограничения движения транспорта.

С 10 по 24 ноября полностью перекроют движения по Петроградской улице от Константиновского проспекта к Эсперовой улице.

Еще на нескольких участках движение будет ограничено. В частности, с 10 по 20 ноября на перекрестке проспекта Динамо и Петроградской улице, с 12 по 18 ноября на перекрестке Вязовой улицы и Петроградской улицы, с 14 по 24 ноября на перекрестке Морского проспекта и Петроградской улицы.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в день товарищеского матча Россия — Испания, 14 ноября, в Северной столице продлят работу метро. На выход станции будут работать до двух часов ночи.