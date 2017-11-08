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Депутат-футболист петербургского ЗакСа Сысоев подготовил свой первый законопроект
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    Депутат-футболист петербургского ЗакСа Сысоев подготовил свой первый законопроект

    21:58  8 Ноября 2017
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    Депутат-футболист петербургского ЗакСа Сысоев подготовил свой первый законопроект

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Бывший футболист и самый молодой депутат Законодательного Собрания Петербурга (ЗакС) Виктор Сысоев подготовил свой первый законопроект.

    22-летний представитель ЛДПР, а также парламентарий от партии «Единая Россия» Денис Четырбок разработали пакет поправок в закон «О реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге». Политики предложили включить в ежегодный отчет правительства Петербурга отдельный пункт, посвященный положению молодежи, а также работать над созданием благоприятных условий для молодых семей.

    Кроме того, они решили дать определение понятию «государственная молодежная политика» (комплекс мер, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи).

    Напомним, в прошлом году Виктор Сысоев стал самым молодым депутатом петербургского парламента.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #сысоев
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