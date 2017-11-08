Авиакомпания S7 откроет прямые рейсы из Петербурга в Пизу

В Избранное

Санкт-Петербург, 8 ноября. Авиакомпания S7 Airlines открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в итальянский город Пиза, где располагается знаменитая падающая башня. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Запуск прямых регулярных рейсов из Пулково в Пизу запланирован на март 2018 года. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A319 по понедельникам и пятницам в 08:15. Стоимость билетов на этом направлении пока в компании пока не озвучили.

Стоит отметить, что в начале сентября авиакомпания S7 Airlines заявила о запуске прямых рейсов из Петербурга в Зальцбург и Инсбрук. Эксперты отмечают, что на данном направлении у компании пока нет конкурентов.