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Авиакомпания S7 откроет прямые рейсы из Петербурга в Пизу
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    Авиакомпания S7 откроет прямые рейсы из Петербурга в Пизу

    17:49  8 Ноября 2017
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    Авиакомпания S7 откроет прямые рейсы из Петербурга в Пизу

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Авиакомпания S7 Airlines открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в итальянский город Пиза, где располагается знаменитая падающая башня. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

    Запуск прямых регулярных рейсов из Пулково в Пизу запланирован на март 2018 года. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A319 по понедельникам и пятницам в 08:15. Стоимость билетов на этом направлении пока в компании пока не озвучили.

    Стоит отметить, что в начале сентября авиакомпания S7 Airlines заявила о запуске прямых рейсов из Петербурга в Зальцбург и Инсбрук. Эксперты отмечают, что на данном направлении у компании пока нет конкурентов.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #петербург #италия #пиза #s7 airlines
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