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Сотрудник автосалона угнал 13 иномарок в Петербурге за несколько дней
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    Сотрудник автосалона угнал 13 иномарок в Петербурге за несколько дней

    15:30  8 Ноября 2017
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    Сотрудник автосалона угнал 13 иномарок в Петербурге за несколько дней

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Сотрудник автосалона в Петербурге с конца октября по начало ноября угнал 13 иномарок.

    Инциденты произошли на Полюстровском проспекте в Петербурге. В автосалоне с конца октября по начало ноября стали пропадать машины.

    Всего за несколько дней пропали 13 поддержанных иномарок —  «Ниссан Икс-Трейел», «Опель Астра», «Пежо 308», «Ситроен С4», «Тойота Королла», «Фольксваген Тигуан», «Киа Оптима», «Фольксваген Поло», «Хендай Солярис», «Шевроле Орландо» и другие машины.

    Сотрудник автосалона угнал 13 иномарок в Петербурге за несколько дней

    Как оказалось, угонщиком был заместитель руководителя отдела продаж автосалона. Он специально устроился на работу в компанию, чтобы похитить машины, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #автосалон #угон #иномарки
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