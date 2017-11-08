Сотрудник автосалона угнал 13 иномарок в Петербурге за несколько дней

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Сотрудник автосалона в Петербурге с конца октября по начало ноября угнал 13 иномарок.

Инциденты произошли на Полюстровском проспекте в Петербурге. В автосалоне с конца октября по начало ноября стали пропадать машины.

Всего за несколько дней пропали 13 поддержанных иномарок — «Ниссан Икс-Трейел», «Опель Астра», «Пежо 308», «Ситроен С4», «Тойота Королла», «Фольксваген Тигуан», «Киа Оптима», «Фольксваген Поло», «Хендай Солярис», «Шевроле Орландо» и другие машины.

Как оказалось, угонщиком был заместитель руководителя отдела продаж автосалона. Он специально устроился на работу в компанию, чтобы похитить машины, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».