Наркоман с куском стекла набросился на врача в поликлинике Петербурга

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Санкт-Петербург, 8 ноября. 22-летний молодой человек в состоянии наркотического опьянения напал на врача в одном из медицинских учреждений Петербурга.

Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга. Сообщается, что мужчина пришел в поликлинику после передозировки наркотиков. Врачи приняли молодого пациента, поставив диагноз «отравление неустановленным веществом наркотического действия». После этого мужчина начал вести себя крайне неадекватно: он разбил в кабинете окно и осколками стекла нанес себе порезы шеи и предплечья, а затем поцарапал и руку врачу, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Совершив нелогичное нападение на медика, мужчина покинул поликлинику и забежал в парадную одного из домов по Ленинскому проспекту. В скором времени его тело было найдено около многоэтажки. На теле мужчины были зафиксированы травмы, типичные для падения с большой высоты.

По факту произошедшего ведется проверка.