Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
«Мясной шар с зеленым перцем»: в суде рассказали о содержимом «колбасной корзинки» Улюкаева
Происшествия
Наркоман с куском стекла набросился на врача в поликлинике Петербурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Наркоман с куском стекла набросился на врача в поликлинике Петербурга

    13:25  8 Ноября 2017
    67

    Наркоман с куском стекла набросился на врача в поликлинике Петербурга

    Санкт-Петербург, 8 ноября. 22-летний молодой человек в состоянии наркотического опьянения напал на врача в одном из медицинских учреждений Петербурга.

    Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга. Сообщается, что мужчина  пришел в поликлинику после передозировки наркотиков. Врачи приняли молодого пациента, поставив диагноз «отравление неустановленным веществом наркотического действия». После этого мужчина начал вести себя крайне неадекватно: он разбил в кабинете окно и осколками стекла нанес себе порезы шеи и предплечья, а затем поцарапал и руку врачу, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Совершив нелогичное нападение на медика, мужчина покинул поликлинику и забежал в парадную одного из домов по Ленинскому проспекту. В скором времени его тело было найдено около многоэтажки. На теле мужчины были зафиксированы травмы, типичные для падения с большой высоты.

    По факту произошедшего ведется проверка.

    Автор: Федор Веснин
    #нападение #врач #наркоман
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        901
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1125
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        7748
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1662