Пьяный мужчина развратил троих детей в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Житель Рощино подозревается в развращении нескольких несовершеннолетних.

Как пишет KP.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Ленинградской области, накануне 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из подъездов дома в поселке Рощино совершил развратные действия без применения насилия в отношении троих несовершеннолетних.

Дети незамедлительно сообщили о случившемся сотрудникам полиции, находящимся неподалеку.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц».