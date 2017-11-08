Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Свердловский депутат ответит перед судом за установку камеры в женском туалете
Происшествия
Пьяный мужчина развратил троих детей в Ленобласти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяный мужчина развратил троих детей в Ленобласти

    11:58  8 Ноября 2017
    36

    Пьяный мужчина развратил троих детей в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Житель Рощино подозревается в развращении нескольких несовершеннолетних.

    Как пишет KP.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Ленинградской области, накануне 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из подъездов дома в поселке Рощино совершил развратные действия без применения насилия  в отношении троих несовершеннолетних. 

    Дети незамедлительно сообщили о случившемся сотрудникам полиции, находящимся неподалеку.

    В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц».

    Автор: Юлия Кошкина
    #дети #развратник #рощино
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        937
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        6841
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1608
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        379