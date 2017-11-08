Редкий автомобиль марки Oldsmobile сгорел утром в Петербурге

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Санкт-Петербург, 8 ноября. В Центральном районе Северной столицы утром загорелся редкий автомобиль марки Oldsmobile, который был припаркован возле дома в Транспортном переулке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 04.29, спасателям понадобилось полчаса, чтобы ликвидировать возгорание, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара принимали участие восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Напомним, в конце октября припаркованный автомобиль Opel сгорел в Петербурге.