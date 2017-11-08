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Происшествия
Редкий автомобиль марки Oldsmobile сгорел утром в Петербурге
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    Редкий автомобиль марки Oldsmobile сгорел утром в Петербурге

    11:24  8 Ноября 2017
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    Редкий автомобиль марки Oldsmobile сгорел утром в Петербурге

    Санкт-Петербург, 8 ноября. В Центральном районе Северной столицы утром загорелся редкий автомобиль марки Oldsmobile, который был припаркован возле дома в Транспортном переулке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области. 

    По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 04.29, спасателям понадобилось полчаса, чтобы ликвидировать возгорание, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    В настоящее время информация о пострадавших не поступала. 

    Редкий автомобиль марки Oldsmobile сгорел утром в Петербурге

    В ликвидации пожара принимали участие восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

    Напомним, в конце октября припаркованный автомобиль Opel сгорел в Петербурге.

    Автор: Дана Балан
    #пожар #мчс #петербург #автомобиль
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